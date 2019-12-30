За год спектакли в Пскове увидели около 30 тысяч зрителей

13:13, 30 декабря 2019, ПАИ

«Год театра для драматической сцены Псковской области был очень плодотворным и богатым», - заявил художественный руководитель Псковского академического театра драмы имени А.С. Пушкина Дмитрий Месхиев.

Как сообщили Псковскому агентству информации в Театрально-концертной дирекции Псковской области, за уходящий год было отыграно 250 спектаклей, которые посмотрели около 30 тысяч зрителей в Пскове.

Кроме того, по словам руководителя, в рамках Театрального марафона и Театральной олимпиады, на гастролях было показано 23 спектакля, которые собрали 8 000 зрителей.

«В этом году мы приняли участие в 12 театральных фестивалях, в самых-самых авторитетных – таких, как «Реальный театр», «Март. Контакт», Воронежский фестиваль искусств» - добавил Дмитрий Месхиев.

Кроме того, было выпущено 7 премьер.

«Не хочется останавливаться на достигнутом, будем развиваться дальше» - выразил надежду Дмитрий Месхиев.

В 2019 году у театра было много гастролей, было сделано 30 перелетов в разные страны. По словам руководителя театра, за всю историю никогда не было так много насыщенных и активных гастролей. Дмитрий Месхиев уверен, что все это состоялось благодаря Году театра в России, а также благодаря усилиям творческого коллектива.

Театр был номинирован на всероссийскую премию «Золотая маска» 2020, на соискание высокой награды выдвинут спектакль «Ревизор».

«Нам есть еще куда стремиться», - добавил Дмитрий Месхиев.