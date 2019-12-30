Храм Петра и Павла в Гдовском районе передали Псковской епархии
Храм Петра и Павла в деревне Кунесть Юшкинской волости Гдовского района передали Псковской епархии, сообщили Псковскому агентству информации в областным комитете по управлению государственным имуществом.
Передача религиозного сооружения приходу храма комитет произвел на основании обращения прихода.
Храм Петра и Павла — объект культурного наследия религиозного назначения. Он был построен между 1895 и 1909 годами на побережье Чудского озера. Площадь церкви составляет 336,6 квадратных метров.