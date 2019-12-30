Ряд автопроизводителей заявили о возможном уходе с рынка

16:09, 30 декабря 2019, ПАИ

Несколько автопроизводителей заявили о возможном уходе с российского автомобильного рынка, сообщают РИА Новости со ссылкой на заявление главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова. Он отметил, что некоторые из производителей автомобилей говорили о данной возможности развития событий в России.

В своей речи он также отметил, что не может гарантировать, что все игроки останутся на рынке.

«Мы сейчас снизили баллы, чтобы максимально смягчить переходный период, но затягивать с локализацией не следует», - добавил Денис Мантуров.

Кроме того, по словам главы Минпромторга, некоторые производители до сих пор возят кожу для обивки салона из-за рубежа, а «Volkswagen» закупает кожу в Рязани, тем самым продвигая русскую кожу вместе со своими автомобилями на глобальный рынок.

Также ранее сообщалось, что Nissan рассматривает вариант закрытия завода в Петербурге из-за отсутствия экономической целесообразности производства. Тогда сообщалось о том, что предприятие загружено лишь наполовину и имеет дополнительную налоговую нагрузку, что снижает конкурентоспособность продукции.