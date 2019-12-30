Великие Луки готовятся к закрытию «Самарского» железнодорожного переезда

21:38, 30 декабря 2019, ПАИ

Закрытие железнодорожного переезда «Самарский» в Великих Луках планируется с 15 января. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации города, закрытие переезда позволит быстрее перераспределить транспортные потоки по другим маршрутам движения.

«Закрытие железнодорожного переезда «Самарского» было включено в обязательства, которые было необходимо выполнить после получения согласия от ОАО «Российские железные дороги» на строительство путепровода через железнодорожные пути в городе Великие Луки, – пояснил первый заместитель главы городской администрации Юрий Власюк. – В противном случае, город просто не получил бы такого согласия, а великолучане по сей день стояли бы в километровых пробках и часами ждали бы «скорую» или пожарную машину».

По его словам, разработана оптимальная схема движения без учёта данного переезда: поменяют расположение дорожных знаков, остановочных комплексов, светофорных объектов, также пересмотрят схему работы светофорного объекта на перекрёстке улиц Дьяконова и Ленина. «Проведены переговоры с перевозчиками для организации оптимальной схемы движения общественного транспорта, максимально удобной для жителей города», – добавил Юрий Власюк.

Заместитель главы администрации Великих Луках пояснил, что если не будет закрыт указанный переезд, то будет невозможна выдача технических условий для разработки проектно-сметной документации на строительство нового путепровода – моста через железнодорожные пути, соединяющего проспект Гагарина и улицу Малышева в Великих Луках.