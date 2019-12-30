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Общество

Дмитрию Шахову присвоили звание международного арбитра по шахматам

Фото областной федерации шахмат.

Уполномоченному по правам человека в Псковской области, президенту региональной федерации шахмат Дмитрию Шахову присвоили международное звание спортивного судьи по шахматам – «международный арбитр», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной федерации шахмат.

Соответствующее решение было принято в 2019 году президентским советом ФИДЕ и утверждено главой Международной федерации шахмат Аркадием Дворковичем. Документы о присвоении звания «международный арбитр» вручил Дмитрию Шахову президент Федерации шахмат России Андрей Филатов на заседании наблюдательного совета ФШР.

Отмечается, что Дмитрий Шахов стал первым за всю историю шахмат в Псковской области спортивным судьёй, кому присвоено звание «международный арбитр». Кроме этого, с 2012 года он имеет высшую национальную квалификационную категорию спортивного судьи России – «спортивный судья всероссийской категории».

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