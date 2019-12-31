Юрий Чеботарев стал прокурором Локнянского района
Старший советник юстиции Юрий Чеботарев назначен прокурором Локнянского района, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области.
Ранее он занимал должность прокурора Великолукского района, от которой был освобожден приказом генпрокурора России от 27 декабря 2019 года. Прокурором Локнянского района Юрий Чеботарев стал в порядке ротации сроком на пять лет.
Обязанности прокурора Великолукского района в настоящее время исполняет заместитель Псковского природоохранного межрайонного прокурора советник юстиции Юлика Иванова.