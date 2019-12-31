Более 200 тренировок по воркауту прошли в Псковской области в 2019 году

15:55, 31 декабря 2019, ПАИ

Более 200 тренировок и сборов по воркауту прошли в Псковской области в 2019 году, сообщил Псковскому агентству информации лидер регионального движения Street Workout Виталий Дидыч.

Кроме этого, спортсмены организовали фестиваль уличных видов спорта «Street Fest» (воркаут, брейк-данс), провели акцию «Рекорд Победы», в рамках которой отжались 35 тысяч раз и установили всероссийский рекорд.

Также представители псковского Street Workout организовали семинары, посвященные здоровому образу жизни, и мастер-классы на многочисленных соревнованиях и мероприятиях, в том числе в школах Пскова и области.

В уходящем году активисты Street Workout провели городские соревнования по воркауту на фестивале «DA-FEST», силовой Чемпионат мира по воркауту в Пскове и оказали помощь в организации соревнований по воркауту в Великом Новгороде, где также завоевали призовые места.

Помимо этого, спортсмены курировали установку более 80 новых воркаут-площадок во всех муниципалитетах Псковской области и помогли установить новую воркаут-площадку (от компании КENGURU.PRO) у школы №9 в Пскове. Также открылся воркаут-центр в Пскове по адресу: Рижский проспект, 16.

Были сформированы новые воркаут-команды в Пскове («Beast on the Bar»), Великих Луках («Street Workout Великие Луки»), Гдове («Вежливые Люди-Гдов») и Стругах Красных («Street Workout Струги Красные»).

В конце года активисты спортивного движения организовали финальные соревнования по воркауту «Сильные духом» с этапами «фристайл» и «двоеборье».

«На следующий год также запланированы соревнования и мероприятия различного уровня, включая установку новой воркаут-площадки, – отметил Виталий Дидыч. – Хочется поблагодарить всех, кто оказал содействие в нашем нелёгком деле по развитию уличного спорта и установке воркаут-площадок на территории Псковской области».