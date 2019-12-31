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Общество

Псковичку осудили за кражу более миллиона рублей с банковской карты знакомой

21-летнюю жительницу Пскова приговорили к трем годам лишения свободы за кражу денег в особо крупном размере, сообщили Псковскому агентству информации в городской прокуратуре.

В декабре прошлого года псковичка находилась в гостях у знакомой. Воспользовавшись тем, что знакомая в состоянии алкогольного опьянения уснула, девушка через «Сбербанк Онлайн» перевела все деньги потерпевшей на свой счет и банковские карты своих знакомых. Общая сумма украденных денег составила около 1 млн 300 тыс. рублей.

Большая часть денег была обналичена. В ведомстве пояснили, что злоумышленница знала пин-код. Ее осудили по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ.

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