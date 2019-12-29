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Политика

«Год уходит»: Подводим итоги 2019-го и вспоминаем самые яркие моменты

В конце года принято подводить итоги. Каждый вспоминает все, что пережил, что его порадовало или огорчило. И намечает планы на завтра, на год приходящий. 

2019-й, по версии депутатов Псковской городской Думы был ярким и запоминающимся. В его календаре так много мероприятий и событий, повлиявших на жизнь города! А еще он был щедрым: к горожанам, к самому Пскову - удалось сделать ремонты фасадов и крыш зданий к Ганзейским дням Нового времени, починить дороги, построить новые детские садики. Пальцев рук не хватит, чтобы перечислить все мероприятия. А ведь в округе каждого парламентария столько точечных, но значимых для жителей микрорайонов дел - попали в целевые программы, начали благоустройство, смонтировали детскую игровую площадку, высадили деревья. Это ведь тоже очень важно - по таким, на первый взгляд, мелочам, судят о Пскове сами горожане.

Вместе с депутатами Псковской гордумы мы выделили наиблее значимые события и собрали небольшие комментарии у народных избранников - чем им запомнился уходящий год. 

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