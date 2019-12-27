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Экономика

Цены на алкоголь и сигареты выросли в России

В России подорожали алкоголь и сигареты. Рост цен связан с увеличением акцизов с 1 января, сообщают федеральные СМИ.

В частности, акцизы на литр вина выросли с 18 рублей до 31-го, на литр игристого вина  - с 36 рублей до 40. Повышение продолжиться и в следующие два года. Акцизы на вино в 2021 году поднимутся до 32 рублей, в 2022-м — до 33, на игристое вино – на рубль в 2021 году и ещё на два в 2022 году.

Акцизы на напитки крепостью выше 40 градусов до 1 января составляли 523 рубля за литр, теперь - 544 рубля.

Что касается табачных изделий, то тут рост составил 4%: акцизы подняли до 1966 рублей за тысячу штук плюс 14,5 процента расчетной стоимости, которая рассчитывается на основе розничной цены.

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