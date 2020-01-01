Около 200 псковичей вышли на старт новогоднего забега

17:02, 01 января 2020, ПАИ

В новогоднем забеге «На спорте после фейерверка», состоявшемся 1 января в Пскове, приняли участие около 200 человек. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в организации «ПРО СПОРТ», которая провела мероприятия.

На старт вышли участники в возрасте от 3 лет до 80-и. Для детей была подготовлена дистанция в 1 километр, большая часть участников преодолела трассу в 4 километра, которая проходила по Финскому парку и вокруг Кремля. Подготовленные спортсмены пробежали 20 километров.

Всех участников праздника угостили чаем и пирожками.

Забег «На спорте после фейерверка» проводился в Пскове уже в четвёртый раз.