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Спорт

Гендиректор «Луки-Энергии» ответил на слухи о задержке зарплат в клубе

Зарплата игрокам «Луки-Энергии» рассчитана полностью по сентябрь, однако остаются бонусные выплаты, которые связаны с внутренними юридическими моментами и должны быть закрыты до окончания всех контрактов футболистов. Об этом генеральный директор клуба Александр Танцюра сообщил в видеообращении в группе команды в соцсети «ВКонтакте».

Скриншот видеообращения

«Ребята ушли в отпуск. Зарплата рассчитана полностью по сентябрь. По зарплате ситуация более-менее ровная. Есть бонусные выплаты, которые связаны с внутренними юридическими моментами. По этим документам клуб должен до окончания всех контрактов футболистов закрыть все бонусные выплаты», – рассказал Танцюра.

По его словам, трудности в клубе есть, но их стараются преодолевать. «Конечно, есть трудности, как в любом коллективе. Идёт СВО, футболисты, болельщики и работники клуба должны это понимать. Сейчас всем не до жиру, быть бы живу. Если и в нашей большой семье есть сложности, то, как и в любой семье, мы стараемся преодолевать их», – отметил генеральный директор.

Он также сообщил о новом партнёре клуба. «Мы каждый день работаем не покладая рук, чтобы привлечь спонсоров и новых людей в команду. Я очень рад вам доложить, что мощнейший великолукский завод «Импульс» с этого года стал нашим партнёром. Команда вернулась в родную гавань, потому что корнями название «Луки-Энергия» уходит в советский завод щелочных аккумуляторов «Импульс», – пояснил Танцюра.

«В декабре мы хотели бы сделать прозрачный бюджет, чтобы все видели, что и как происходит в клубе. Надеюсь, когда болельщики это увидят, всё встанет на свои места и лишние вопросы отпадут», – заключил Александр Танцюра.

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