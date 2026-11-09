Генеральный директор «Луки-Энергии» надеется, что Сальников продолжит работу с клубом

12:24, 09 ноября 2026, ПАИ

Генеральный директор «Луки-Энергии» Александр Танцюра выразил надежду, что главный тренер Михаил Сальников, у которого контракт действует до 31 декабря, продолжит работу в клубе с 1 января. Об этом Танцюра сказал в видеообращении в группе команды в соцсети «ВКонтакте».

«У Валерьевича [Михаила Сальникова. – Прим. ПАИ] действующий контракт до 31 декабря. Штаб на месте. Мы никуда не деваемся. Команда работает дальше. Конечно, я не хочу скрывать, что уже на протяжении сезона поступило два предложения, но тренер здесь, тренер с нами. Спортивный директор ведёт переговоры с главным тренером. У меня большая надежда на то, что 1 января Валерьевич вместе со штабом продолжит работу в клубе», – рассказал Танцюра.

Кроме того, Танцюра объяснил отсутствие Сальникова на заключительном матче сезона с «Динамо-СПб». «Перед игрой в прессу вылилась грязь разного характера, которая, к сожалению, коснулась генерального директора и Михаила Валерьевича. Учитывая ту грязь, которую наш главный тренер прочитал в этой прессе, тут не только недомогание получишь. По договорённости со штабом спортивный директор Максим Тищенко возглавлял команду вместе с Альбером Лукмановым в игре с «Динамо-СПб», – пояснил генеральный директор.