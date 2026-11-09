Пскович Сакадеев выиграл кубок Медийной футбольной лиги

10:01, 09 ноября 2026, ПАИ

Пскович Владислав Сакадеев, выступающий за 2Drots, стал обладателем кубка Медийной футбольной лиги (МФЛ). Его команда в финале обыграла ФК 10 со счётом 2:1. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

За весь турнир Сакадеев вышел на поле в двух матчах, не отличившись результативными действиями.

В прошлом году пскович также выиграл кубок МФЛ в составе ФК 10, а также стал обладателем суперкубка МФЛ.