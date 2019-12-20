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МИД Эстонии предлагает следить за военным сотрудничеством России и Белоруссии

Следить за военным сотрудничеством России и Белоруссии предлагает Министерство иностранных дел Эстонии. Соответствующий тезис включен в доклад министра иностранных дел Эдгара Ринкевича по итогам работы в сфере внешней политики.

По словам главы ведомства, Россия сознательно демонстрирует свою силу, площадкой для этого становятся военные учения. Один из характерных примеров – учения в Калининграде с блокированием морских путей, сообщает Delfi Эстония.

Уделять внимание внешним военным связям важно еще и потому, что Белоруссия –государство, граничащее со странами Балтии.

«Развитие военных возможностей наглядно демонстрирует желание России получить преимущество в соревновании с НАТО», - говорится в документе.

Глава ведомства убежден, что у России сохраняются амбиции к контролю над соседними странами.

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