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Общество

8 месяцев тюрьмы получила гражданка Молдовы за незаконное пересечение границы Псковской области

Гражданку Молдовы приговорили к 8 месяцам лишения свободы за незаконное пересечение государственной границы РФ в Себежском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Себежского района.

Женщине был запрещен въезд в Россию до 24 февраля 2021, о чём её уведомили при прохождении пограничного контроля в пункте пропуска «Бурачки». Однако гражданка Молдовы из-за личных бытовых мотивов решилась незаконно пересечь государственную границу РФ.

Находясь в Латвии возле латвийского пункта пропуска «Терехово», женщина сошла с дороги, ведущей к латвийско-российской границе, и углубилась в лес, для того, чтобы незаконно пересечь государственную границу РФ в обход пункта пропуска. Однако её примерно в 500 метрах северо-восточнее МАПП «Бурачки», в районе деревни Бурачки Себежского района задержали сотрудники Пограничной службы ФСБ России. 

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