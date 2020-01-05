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Общество

Фотовыставка о домашних питомцах «Дома лучше» откроется в Пскове 5 января

Фото Дарьи Хватковой

Фотовыставка «Дома лучше» о домашних питомцах, взятых из зооприюта, и их хозяевах откроется в торгово-развлекательном центре Fjord Plaza в Пскове 5 января, сообщили Псковскому агентству информации в ПРОО «Зоозащита».

«С помощью этих тёплых и трогательных фотографий мы хотели показать, какими разными могут быть бездомные животные, как они ждут своего человека, какие трепетные отношения устанавливаются между домашним питомцем и его хозяином, – отметила председатель ПРОО «Зоозащита» Вера Короткова. – Для нас, сотрудников и волонтеров приюта, нет более радостного события, чем воссоединение кошки или собаки с их новой семьей».

Отмечается, что также на выставке представлены фотографии собак и кошек, которым еще предстоит найти свой дом. «Выставка не о конкретных людях, собаках и кошках, а о том, что в приютах Пскова и России можно найти настоящего друга и компаньона, что домашние животные не должны жить на улице и, как бы банально это ни звучало, только человек, каждый из нас, может помочь этому», – пояснили в «Зоозащите».

Выставка продлится до 19 января. В «Зоозащите» выразили благодарность за помощь в создании и организации выставки фотографу Дарье Хватковой, ТРЦ Fjord Plaza и фотостудии «Лето».

Мероприятие проводится в рамках городского фестиваля «Среда обитания» при поддержке Фонда президентских грантов.

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