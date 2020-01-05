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Общество

Рождественская книжная выставка открылась в Пскове

Ежегодная рождественская книжная выставка «Книги года 2019» открылась в Пскове, сообщили Псковскому агентству информации в центральной городской библиотеке.

Отмечается, что псковичи смогут ознакомиться с книгами-лауреатами престежных российских и зарубежных литературных премий. Так, книгой года в России признана «О Данииле Гранине: Воспоминания», «Прозой года» стал роман «Брисбен» Евгения Водолазкина. Также представлены лауреаты литературной премии «Большая книга»: биография «Венедикт Ерофеев: посторонний», роман о котах и людях Григория Служителя «Дни Савелия» и «Дети мои» Гузель Яхиной.

Кроме этого, сотрудники библиотеки представят псковичам более 250 книжных новинок. Выставка работает 5 января до 18:00 по адресу: Псков, улица Конная, 6.

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