В Переслегино завершили монтаж умной спортивной площадки
Устройство умной спортивной площадки завершено в деревне Переслегино Великолукского района. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём канале в MAX.
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Фото: из канала губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в MAX
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Фото: из канала губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в MAX
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Фото: из канала губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в MAX
На площадке установлены современные тренажёры, которые могут использовать все желающие. С помощью смартфона пользователи могут получать рекомендации по выполнению упражнений, что делает тренировки доступными и безопасными для людей разного возраста и уровня подготовки.
Всего в 2026 году в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта» в Псковской области построили три умные спортивные площадки: в Переслегино, Тямше и Невеле.
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