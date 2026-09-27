В Переслегино завершили монтаж умной спортивной площадки

19:14, 27 сентября 2026, ПАИ

Устройство умной спортивной площадки завершено в деревне Переслегино Великолукского района. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём канале в MAX.



Фото: из канала губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в MAX



Фото: из канала губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в MAX



Фото: из канала губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в MAX





На площадке установлены современные тренажёры, которые могут использовать все желающие. С помощью смартфона пользователи могут получать рекомендации по выполнению упражнений, что делает тренировки доступными и безопасными для людей разного возраста и уровня подготовки.

Всего в 2026 году в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта» в Псковской области построили три умные спортивные площадки: в Переслегино, Тямше и Невеле.