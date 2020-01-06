На 21 млн рублей доходы лесного хозяйства Псковской области превысили расходы на отрасль

12:48, 06 января 2020, ПАИ

В 2019 году впервые за последние годы доходы областного бюджета превысили расходы на лесное хозяйство на 21 млн рублей, сообщили Псковскому агентству информации в комитете по природным ресурсам и экологии Псковской области.

По данным регионального комитета, в прошлом году, несмотря на жесткий кризис рынка лесоматериалов, лесная промышленность Псковской области проявила свою жизнеспособность и устойчивость: объемы лесозаготовок в эксплуатационных лесах практически сохранены.

«Благодаря работе лесозаготовительных компаний сохранены рабочие места в небольших населенных пунктах, где существует наибольшая проблема с трудоустройством», - подчеркнули в комитете.

Специалисты также отметили, что за прошлый год выполнены показатели федерального проекта «Сохранение лесов» по лесовосстановлению и дополнительный региональный показатель регионального проекта «Сохранения лесов», согласно которому площади вырубок предыдущего года должны равняться площадям по воспроизводству лесов.

Кроме того, региональный комитет представил список компаний-арендаторов лесного фонда, которые не выполняют обязанности по воспроизводству лесов на вырубленных ими участках лесного фонда. Среди этих арендаторов - невельское ООО «ВелТрансЛес», опочецкое ООО Торговый дом «Картон-Псков», порховское ООО «Порхов Лес», порховское ООО «Островская топливная компания», плюсское ИП Баринов Николай Николаевич, опочецкое и себежское ООО «Ланган».

В региональном комитете заверили, что ведомство предпримет меры по привлечению этих компаний к административной ответственности, вплоть до расторжения договора аренды.