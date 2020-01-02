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Четыре автомобиля столкнулись в Порховском районе

В Порховском районе у деревни Павы столкнулись четыре автомобиля. В ДТП пострадали ребенок и двое взрослых, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Авария произошла 5 января около 15:40 на 24-ом километре трассы Лудони-Павы-Боровичи. 34-летний водитель автомобиля Lada Vesta не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Audi 80, Mitsubishi Pajero и Hyundai IX-35, за рулём которых сидели 43-летняя женщина, 50-летний мужчина и 43-летний мужчина соответственно.

По предварительным данным, в результате ДТП пострадали три пассажира Hyundai IX-35. 26-летняя женщина получила ушибы поясничного отдела позвоночника слева и правой кисти, 29-летний мужчина – черепно-мозговую травму и рвано-ушибленную рану головы, 9-летняя девочка – ушиб грудной клетки. Мужчину с травмами доставили в больницу, госпитализация женщины и девочки не потребовалась.

Все водители четырёх автомобилей находились в трезвом состоянии, отметили в ведомстве. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка.

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