55 псковичей госпитализировали с признаками ОРВИ за неделю

17:05, 06 января 2020, ПАИ

За прошлую неделю в Псковской области 55 человек были госпитализированы с признаками ОРВИ. По сравнению с предыдущей неделей число госпитализаций снизилось на 17%, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Всего за 7 дней в регионе заболели ОРВИ 1 тысяча 239 человек, заболеваемость ниже недельного эпидемического порога и уровня предыдущей недели. В Пскове такой диагноз поставили 979 обратившимся, что также ниже недельного эпидемического порога и уровня предыдущей недели.

Случаев заболевания гриппом не зарегистрировано.

По состоянию на 30 декабря, в Псковской области за счет средств федерального бюджета привито против гриппа 227 тысяч 888 взрослых (99,6% от плана иммунизации взрослых) и 51 тысяча 791 детей (96% от плана иммунизации детей). За счет других источников финансирования привито 20 тысяч 683 человек. Охват прививками населения Псковской области составляет 47,7%.