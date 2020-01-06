0
17:57
Михаил Ведерников поднялся на семь строчек в рейтинге влияния глав регионов РФ в декабре
16:10
В Тюмени три свиньи зашли в магазин за коньяком
13:43
Митрополит Тихон поздравил жителей Псковской области с наступающим Рождеством
11:49
Великолукский пилот «КАМАЗ-мастер» Антон Шибалов выиграл первый этап «Дакара»
10:40
Рождественские службы пройдут в храмах Псковской области в ночь с 6 на 7 января
10:22
Более 300 правоохранителей будут дежурить в рождественскую ночь в Псковской области
16:58
Бардовский фестиваль «Изборская крепость» пройдет 11-12 июля
Еще новости
Общество

55 псковичей госпитализировали с признаками ОРВИ за неделю

За прошлую неделю в Псковской области 55 человек были госпитализированы с признаками ОРВИ. По сравнению с предыдущей неделей число госпитализаций снизилось на 17%, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Всего за 7 дней в регионе заболели ОРВИ 1 тысяча 239 человек, заболеваемость ниже недельного эпидемического порога и уровня предыдущей недели. В Пскове такой диагноз поставили 979 обратившимся, что также ниже недельного эпидемического порога и уровня предыдущей недели.

Случаев заболевания гриппом не зарегистрировано.

По состоянию на 30 декабря, в Псковской области за счет средств федерального бюджета привито против гриппа 227 тысяч 888 взрослых (99,6% от плана иммунизации взрослых) и 51 тысяча 791 детей (96% от плана иммунизации детей). За счет других источников финансирования привито 20 тысяч 683 человек. Охват прививками населения Псковской области составляет 47,7%.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Что вы знаете о снюсах?
Проголосовать >>>

Михаил Ведерников поднялся на семь строчек в рейтинге влияния глав регионов РФ в декабре
06 января 2020
Михаил Ведерников поднялся на семь строчек в рейтинге влияния глав регионов РФ в декабре
В Тюмени три свиньи зашли в магазин за коньяком
06 января 2020
В Тюмени три свиньи зашли в магазин за коньяком
Митрополит Тихон поздравил жителей Псковской области с наступающим Рождеством
06 января 2020
Митрополит Тихон поздравил жителей Псковской области с наступающим Рождеством
Великолукский пилот «КАМАЗ-мастер» Антон Шибалов выиграл первый этап «Дакара»
06 января 2020
Великолукский пилот «КАМАЗ-мастер» Антон Шибалов выиграл первый этап «Дакара»
Рождественские службы пройдут в храмах Псковской области в ночь с 6 на 7 января
06 января 2020
Рождественские службы пройдут в храмах Псковской области в ночь с 6 на 7 января
Более 300 правоохранителей будут дежурить в рождественскую ночь в Псковской области
06 января 2020
Более 300 правоохранителей будут дежурить в рождественскую ночь в Псковской области
Бардовский фестиваль «Изборская крепость» пройдет 11-12 июля
05 января 2020
Бардовский фестиваль «Изборская крепость» пройдет 11-12 июля
Около 50 детей родились в Псковской области в первые дни 2020 года
05 января 2020
Около 50 детей родились в Псковской области в первые дни 2020 года

Идет загрузка...