Опознаны скелетированные останки найденные в Псковской области

14:49, 06 января 2020, ПАИ

В Псковской области опознали скелетированные останки, которые волонтёры нашли около деревни Малахово Великолукского района. Об этом сообщается в группе «Поисковый отряд «След» Великие Луки» в социальной сети «ВКонтакте».

По данным волонтёров, найденные скелетированные останки принадлежат пропавшему в июне 2019 года Вячеславу Васильеву.

Скелетированные останки волонтёры нашли в ходе поисков пропавшего 31 декабря Дмитрия Минакова. Его розыск продолжается. По предварительной информации, Дмитрий Минаков уехал на такси из деревни Малахово Великолукского района после полуночи 1 января.