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Скелетированные останки человека найдены в Псковской области

В Великолукском районе около деревни Малахово во время поисков пропавшего 31 декабря Дмитрия Минакова волонтеры нашли скелетированные останки. Об этом сообщается в группе «Поисковый отряд «След» Великие Луки» в социальной сети «ВКонтакте».

По словам волонтёров, по скелитированным останкам нельзя сказать точно мужчина это или женщина. При этом они отметили, что на скелете был обнаружен мужской ботинок 38-39 размера, а спереди на верхней челюсти погибшего через один золотые вставные зубы.

Ранее стали известны подробности исчезновения 42-летнего великолучанина Дмитрия Минакова, который ушел из дома 31 декабря в 19:20. По предварительной информации, Дмитрий Минаков уехал на такси из деревни Малахово Великолукского района после полуночи 1 января.

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