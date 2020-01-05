Стали известны подробности исчезновения великолучанина в новогоднюю ночь

18:00, 05 января 2020, ПАИ

В группе поискового отряда «След» (Великие Луки) в социальной сети «ВКонтакте» опубликовали подробности исчезновения 42-летнего великолучанина Дмитрия Минакова, который ушел из дома 31 декабря в 19:20.

По предварительной информации, Дмитрий Минаков уехал на такси из деревни Малахово Великолукского района после полуночи 1 января. Отмечается, что в номере телефона службы такси есть двойки.

Местонахождение мужчины до сих пор остается невыясненным. Дмитрий Минаков крупного телосложения, его рост составляет 182 сантиметра, был одет в чёрное пальто, светлые джинсы, кроссовки и чёрную вязаную шапку.

Информацию, которая поможет в установлении его местонахождения, можно сообщить по телефонам 102 или 8(911)362-91-64.