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Общество

Стали известны подробности исчезновения великолучанина в новогоднюю ночь

Фото из группы «Поисковый отряд «След» Великие Луки» в социальной сети «ВКонтакте»

В группе поискового отряда «След» (Великие Луки) в социальной сети «ВКонтакте» опубликовали подробности исчезновения 42-летнего великолучанина Дмитрия Минакова, который ушел из дома 31 декабря в 19:20.

По предварительной информации, Дмитрий Минаков уехал на такси из деревни Малахово Великолукского района после полуночи 1 января. Отмечается, что в номере телефона службы такси есть двойки.

Местонахождение мужчины до сих пор остается невыясненным. Дмитрий Минаков крупного телосложения, его рост составляет 182 сантиметра, был одет в чёрное пальто, светлые джинсы, кроссовки и чёрную вязаную шапку.

Информацию, которая поможет в установлении его местонахождения, можно сообщить по телефонам 102 или 8(911)362-91-64.

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