Пропавшего в новогоднюю ночь мужчину ищут в Великих Луках

11:15, 04 января 2020, ПАИ

В Великих Луках разыскивают 42-летнего Дмитрия Минакова, который 31 декабря в 19:20 вышел из дома и до сих пор его местонахождение неизвестно. Об этом сообщается в группе «Поисковый отряд «След» Великие Луки» в социальной сети «ВКонтакте».

Мужчина ростом 182 сантиметра, крупного телосложения. Был одет в чёрное пальто, светлые джинсы, кроссовки и чёрную вязаную шапку.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просят сообщить по телефонам 102 или 8(911)362-91-64.