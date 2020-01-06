Фильм «Портрет девушки в огне» покажут в Пскове 23 января

16:25, 06 января 2020, ПАИ

23 января в 19:00 в Пскове в медиахолле театрально-концертной дирекции в киноклубе Videodrome (улица Пушкина, 13а, 3 этаж) состоится показ картины «Портрет девушки в огне» режиссера Селин Сьяммы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в театрально-концертной дирекции Псковской области.

Фильм участвовал в международном Каннском кинофестивале-2019, где завоевал приз за лучший сценарий и Квир-Пальмовую ветвь за освещение ЛГБТ-темы в кино.

«Бретань, 1770 год. Марианна, художница, приезжает в имение на побережье, чтобы написать портрет дочери его владелицы — Элоизы. Картина нужна, чтобы отправить жениху Элоизы в Милан. В знак протеста против замужества девушка отказывается позировать, и гостью представляют как компаньонку для прогулок. Проводя все больше времени вместе, девушки начинают чувствовать взаимное притяжение», - рассказали в ТКД о сюжете фильма.

«Это не только прекрасная костюмная драма о безнадежной любви, но и концептуальное высказывание, в которое укладываются осознанные неточности и анахронизмы, размывающие рамки эпохи и позволяющие протянуть руку нашему времени», - отметил в своей рецензии на фильм кинокритик, главный редактор журнала «Искусство кино» Антон Долин.

Билеты на фильм можно приобрести на сайте театрально-концертной дирекции, а также в кассе драмтеатра.