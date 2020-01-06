Михаил Ведерников поднялся на семь строчек в рейтинге влияния глав регионов РФ в декабре

17:57, 06 января 2020, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поднялся на семь строчек в рейтинге влияния глав регионов России в декабре и занял 41 место. Глава региона вошел в список губернаторов с «сильным влиянием». Средний балл Михаила Ведерникова в декабре составил 5,09. Соответствующий рейтинг проводило агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК).

На первом месте оказался мэр Москвы Сергей Собянин (8,33), на второй строчке – глава Чечни Рамзан Кадыров (7,13), на третьей – губернатор Тульской области Алексей Дюмин (6,57).

Рейтинг основан на результатах опроса, который проводился методом закрытого анкетирования. В декабре 2019 года в нем приняли участие 27 экспертов: политологи, политтехнологи, медиаэксперты, журналисты. Каждый из них сначала оценивает влияния кандидатов, а после определяются средние арифметические значение экспертных оценок (средние баллы).

Итоговый рейтинг представляет собой консолидированную оценку влияния всех глав регионов России лидерами российского экспертного сообщества. Персоны, вошедшие в рейтинг по результатам опроса, распределяются по разделам «очень сильное влияние» (1-20), «сильное влияние» (21-50), «среднее влияние» (51-85).