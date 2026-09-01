Более 60% избирателей в Псковской области оповещены о выборах

14:43, 01 сентября 2026, ПАИ

Более 60 % избирателей в Псковской области уже оповещены о порядке проведения выборов, которые пройдут в регионе 18, 19 и 20 сентября. Об этом сообщил председатель избирательной комиссии региона Игорь Сопов в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) сегодня, 1 сентября.

Председатель облизбиркома уточнил, что дополнительное информирование стартовало в регионе 20 августа и продлится до 10 сентября. Обходчики стараются обойти все домовладения и квартиры, стараясь охватить всех избирателей, проживающих в Псковской области. Обычно показатель охвата составляет от 87 до 97 %. В информировании задействовано порядка двух тысяч человек.

Сопов отметил, что в сельской местности работать проще – там людей предупреждают о приходе, и их встречают как родных. В Пскове и Великих Луках сложности возникают из-за многоэтажных домов и закрытых тамбуров. Председатель облизбиркома призвал жителей открывать двери членам комиссий, чтобы получить информацию о выборах. Также он напомнил, что помимо традиционного голосования доступны ДЭГ, голосование по месту пребывания и на дому.

«Поэтому, дорогие друзья, если вы увидели в глазок человека с синей сумкой и бэйджем избирательной комиссии, пожалуйста, откройте ему дверь и уделите пять минут. Пускай вам расскажут про выборы, оставят приглашение вам, впервые голосующим избирателям: вашим детям и внукам, которые потом придут, получат у нас подарки», – обратился к жителям Игорь Сопов.

Напомним, что в Псковской области проходит пять избирательных кампаний: выборы депутатов Госдумы РФ девятого созыва, депутатов Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва и дополнительные выборы депутатов в собраниях депутатов Новоржевского, Невельского и Псковского муниципальных округов. Проголосовать можно будет в один из трёх дней – 18, 19 или 20 сентября.

Для тех, кто планирует находиться вдали от дома или своего избирательного участка, работает механизм «Мобильный избиратель».