В избиркоме Псковской области ожидают рост числа заявлений на ДЭГ в сентябре

14:29, 01 сентября 2026, ПАИ

Доля избирателей, которые проголосуют на предстоящих выборах в Псковской области при помощи дистанционного электронного голосования (ДЭГ), может составить 10–12 %. Об этом заявил председатель избирательной комиссии региона Игорь Сопов в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) сегодня, 1 сентября.

По словам Сопова, на выборах президента доля ДЭГ составляла 15 %. Исходя из опыта работы с системой с 2022 года, он полагает, что в этот раз показатель будет в коридоре 10–12 %. Сопов также отметил, что подача заявлений идёт неравномерно: сначала медленно, а перед выборами, когда проходит активное информирование, наблюдается наплыв. Основной всплеск, по его прогнозу, придётся на сентябрьские дни, когда обходчики посещают избирателей.

«Перед самой выборной кампанией, когда у нас информирование ещё идёт и мы начинаем говорить: «Дорогие друзья, вот у нас голосование», – здесь как раз наплыв самый большой получается», – пояснил Игорь Сопов.

Говоря о голосовании по месту пребывания («Мобильный избиратель»), председатель облизбиркома отметил, что ДЭГ во многом перекрывает возможности этого способа. За пределами Псковской области избиратели смогут проголосовать только по федеральному бюллетеню (по выборам в Госдуму), тогда как внутри региона получат четыре бюллетеня: два федеральных и два региональных.

Напомним, что в Псковской области проходит пять избирательных кампаний: выборы депутатов Госдумы РФ девятого созыва, депутатов Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва и дополнительные выборы депутатов в собраниях депутатов Новоржевского, Невельского и Псковского муниципальных округов. Проголосовать можно будет в один из трёх дней – 18, 19 или 20 сентября.

Заявление на участие в ДЭГ можно подать до 14 сентября включительно. Голосование в дистанционном формате пройдёт с 08:00 18 сентября до 20:00 20 сентября, при этом у участников ДЭГ есть возможность голосовать в ночное время. Для тех, кто планирует находиться вдали от дома или своего избирательного участка, работает механизм «Мобильный избиратель».