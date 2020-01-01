В Печорах пройдет большой семейный Рождественский фестиваль

11:31, 07 января 2020, ПАИ

Желающих приглашают посетить Рождественский фестиваль в Печорах. Он будет проходить с 7 по 9 января, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

7 января в 12:00 состоится Рождественская елка. Она пройдет во Дворце творчества детей и молодежи. В 14:30 на площади Победы пройдет народное гуляние «Рождественские колядки». В 16:30 во Дворце творчества детей и молодежи выступит кавер-группа «Красивая», а также состоится семейная дискотека.

8 января в Печорской средней школе №3 в 16:30 состоится рождественский концерт. Выступит молодежный творческий клуб «Феникс», а также музыкальная группа «Профессор Джаза» и театр «Балагуры».

В 18:00 начнется молодежная дискотека.

9 января в Паломническом центре в 15:00 состоится показ спектакля «Новогодняя Пасха».