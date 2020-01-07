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Украинский самолёт разбился в Иране

Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение в окрестностях Тегерана сразу после взлёта. В результате авиакатастрофы погибли 82 иранца, 63 гражданина Канады, 11 граждан Украины, 10 - Швеции, 4 - Афганистана, по 3 - Британии и ФРГ, сообщает RT.

Как сообщил официальный представитель международного аэропорта имени имама Хомейни, причиной крушения стало «возгорание двигателя по причине технической неисправности».

Президент Украины Владимир Зеленский и председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков выразили соболезнования родным и близким погибших.

Самолёт, выполнявший рейс PS752 из Тегерана в Киев, вылетел в 2:42 UTC (5:42 мск). Последние данные от самолета поступили в 02:44 UTC (5:44 мск). Лайнер находился в эксплуатации с июля 2016 года и поступил в авиакомпанию с завода.

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