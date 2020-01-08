Изменится порядок поверки счётчиков

14:27, 08 января 2020, ПАИ

Единственным юридически значимым результатом поверки бытовых счетчиков и других средств измерения станет запись в реестре Росстандарта (Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений), бумажные свидетельства о поверке будут носить дополнительный информационный характер и оформляться по желанию владельца прибора, сообщает «Российская газета».

После того, как специалист сделает на месте поверку прибора, в течение суток он вносит данные о результатах работы в реестр ФГИС «Аршин» (это ведомственная система с открытым доступом). В разделе «Сведения о результатах поверки средств измерений» владелец счетчика сможет «вбить» его заводской номер и увидеть сведения о нем и результатах оказанной ему метрологической работы.

Также он сможет ссылаться на запись в реестре, чтобы узнать о дате следующей поверки конкретного прибора. Это снизит риск мошенничества, когда гражданам навязывают поверку или замену счетчика под предлогом истечения сроков и требований законодательства, а также поможет бороться с недобросовестными организациями, которые сейчас выдают за небольшие деньги свидетельство о поверке, но реальных испытаний не проводят.

Норма о приоритете электронной фиксации результатов поверки вступит в силу в конце сентября 2020 года. Это время необходимо для доработки необходимой инфраструктуры и адаптации к ней всех участников метрологической деятельности.