Пьяная девушка попала под колёса автомобиля на улице Рокоссовского в Пскове

13:55, 08 января 2020, ПАИ

7 января около 0:45 у дома 4 по улице Рокоссовского в Пскове 32-летняя девушка в состоянии алкогольного опьянения создала помеху для движения «Шевроле Ланос» под управлением 39-летнего водителя. В результате псковичка попала под колёса автомобиля и получила ушибы. Госпитализация пострадавшей не потребовалась. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

7 января в 11:45 на 4 км дороги Остров - Вышгородок 42-летний велосипедист из Острова не уступил дорогу и совершил столкновение с автомобилем «Киа Рио» под управлением 32-летнего петербуржца. В результате ДТП велосипедист получил ушибы. Проводится проверка