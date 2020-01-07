Пешехода насмерть сбили в Псковском районе

09:21, 09 января 2020, ПАИ

В Псковском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб пешеход. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

ДТП случилось 8 января около 5:35 на 281-ом километре трассы Санкт-Петербург - Невель. 52-летний житель поселка Уграда Псковского района за рулём ГАЗ-3009АЗ сбил 24-летнего жителя деревни Большая Листовка Псковского района, который шёл по центру проезжей части в попутном направлении. Пешеход скончался на месте. Водитель в момент аварии был трезв. По факту ДТП проводится проверка.

В этот же день в Пскове около 17:30 у дома 37\2 по Октябрьскому проспекту 25-летний водитель ВАЗ-2107 столкнулся с автомобилем BYD, за рулем которого был 45-летний мужчина. В результате ДТП пострадала 45-летняя пассажирка BYD. Она получила ушибы, но госпитализирована не была. По факту ДТП проводится проверка.