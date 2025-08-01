Экс-сотрудник Псковской таможни обвиняется в получении взятки

19:32, 01 августа 2025, ПАИ

Псковский транспортный прокурор направил в суд уголовное дело о получении взятки бывшим инспектором таможни, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

По версии следствия, с июня 2023 по июнь 2024 года обвиняемый получал взятки от участника внешнеэкономической деятельности за проезд грузовиков с фруктами на территорию России без проведения таможенного контроля. За каждую машину инспектор получал по пять тысяч рублей. Сумма взяток превысила 1,1 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что следователи проводят проверку по факту гибели электромонтёра в Гдовском районе.