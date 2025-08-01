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Общество

Следователи проводят проверку по факту гибели электромонтёра в Гдовском районе

В Гдовском районе следователи регионального управления Следственного комитета России выясняют обстоятельства смерти работника при аварийно-восстановительных работах, сообщили ПАИ в СУ СК России по Псковской области.

Фото: СУ СК России по Псковской области

По предварительным данным, во время аварийно-восстановительных работ на линиях электропередачи в Гдовском районе наступила смерть рабочего. Её обстоятельства устанавливаются.

Следователь Псковского межрайонного следственного отдела регионального управления СКР осмотрел место происшествия и назначил судебные экспертизы. Выполняется комплекс проверочных мероприятий, по результатам которых следствие примет процессуальное решение.

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