В Псковской области при столкновении легкового и грузового автомобилей пострадали дети
В Стругокрасненском районе у деревни Гмырино столкнулись грузовик DAF и Renault Duster, сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».
В результате ДТП пострадали женщина 1991 года рождения и две девочки – четырёх и десяти лет, которых бригада медицины катастроф госпитализировала.
Мужчина из Renault отказался от помощи.
На месте работают пожарные, медики и сотрудники ГАИ. Обстоятельства ДТП выясняются.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
01 августа 2025
В Псковской области при столкновении легкового и грузового автомобилей пострадали дети