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Происшествия

В Псковской области при столкновении легкового и грузового автомобилей пострадали дети

В Стругокрасненском районе у деревни Гмырино столкнулись грузовик DAF и Renault Duster, сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Фото здесь и далее: ПАИ

В результате ДТП пострадали женщина 1991 года рождения и две девочки – четырёх и десяти лет, которых бригада медицины катастроф госпитализировала.

Мужчина из Renault отказался от помощи.

На месте работают пожарные, медики и сотрудники ГАИ. Обстоятельства ДТП выясняются.

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