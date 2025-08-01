В Псковской области при столкновении легкового и грузового автомобилей пострадали дети

20:07, 01 августа 2025, ПАИ

В Стругокрасненском районе у деревни Гмырино столкнулись грузовик DAF и Renault Duster, сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».

В результате ДТП пострадали женщина 1991 года рождения и две девочки – четырёх и десяти лет, которых бригада медицины катастроф госпитализировала.

Мужчина из Renault отказался от помощи.

На месте работают пожарные, медики и сотрудники ГАИ. Обстоятельства ДТП выясняются.