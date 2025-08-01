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Происшествия

Электромонтёр погиб в Псковской области

Несчастный случай со смертельным исходом произошёл на линии электропередачи у села Ямм Гдовского района, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

  • Трагедия в Гдовском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
  • Трагедия в Гдовском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
  • Трагедия в Гдовском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
  • Трагедия в Гдовском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

Погиб электромонтёр Псковского филиала «Россети Северо-Запад».

На месте работают следователи СУ СК Псковской области. Причины трагедии устанавливаются.

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