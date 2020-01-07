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До смерти избивший знакомого в новогоднюю ночь житель Дедовичского района проведёт семь лет в тюрьме

Житель Дедовичского района, который в новогоднюю ночь до смерти избил знакомого, проведёт семь лет в исправительной колонии строгого режима. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области. 

Установлено, что 1 января после новогодней дискотеки у входа в здание Крутецкого сельского клуба - филиала Дедовичского районного центра досуга нетрезвый местный житель ударил знакомого, а затем толкнул его в сторону кирпичной стены. В итоге мужчина получил тяжкие телесные повреждения, впал в кому и скончался в больнице.

Дедовичский районный суд признал нападавшего виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

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