До смерти избивший знакомого в новогоднюю ночь житель Дедовичского района проведёт семь лет в тюрьме

10:57, 09 января 2020, ПАИ

Житель Дедовичского района, который в новогоднюю ночь до смерти избил знакомого, проведёт семь лет в исправительной колонии строгого режима. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Установлено, что 1 января после новогодней дискотеки у входа в здание Крутецкого сельского клуба - филиала Дедовичского районного центра досуга нетрезвый местный житель ударил знакомого, а затем толкнул его в сторону кирпичной стены. В итоге мужчина получил тяжкие телесные повреждения, впал в кому и скончался в больнице.

Дедовичский районный суд признал нападавшего виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).