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Деньги и имущество украли из машины в Великих Луках

В Великих Луках из стоявшего на улице Ботвина автомобиля Renault 24-летний местный житель похитил деньги и имущество, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области. 

Кража произошла 26 декабря 2019 года. Молодой человек похитило из автомобиля регистратор, портативный монитор, фонарик и более семи тысяч рублей.

Пострадавший обратился за помощью в полицию. По факту кражи было возбуждено уголовное дело. Стражи порядка задержали подозреваемого в краже молодого человека и изъяли у него похищенное. Мужчина уже дал признательные показания.

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