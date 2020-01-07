Деньги и имущество украли из машины в Великих Луках

12:29, 09 января 2020, ПАИ

В Великих Луках из стоявшего на улице Ботвина автомобиля Renault 24-летний местный житель похитил деньги и имущество, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Кража произошла 26 декабря 2019 года. Молодой человек похитило из автомобиля регистратор, портативный монитор, фонарик и более семи тысяч рублей.

Пострадавший обратился за помощью в полицию. По факту кражи было возбуждено уголовное дело. Стражи порядка задержали подозреваемого в краже молодого человека и изъяли у него похищенное. Мужчина уже дал признательные показания.