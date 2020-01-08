Великолучанка завоевала «серебро» на Чемпионате Европы по русским шахматам

14:54, 09 января 2020, ПАИ

Жительница города Великие Луки Татьяна Коршакова заняла второе место на Чемпионате Европы по русским шахматам среди женщин, который проходил в городе Орша Республики Беларусь. Об этом корреспонденту Псковского агентства информации сообщил тренер спортсменки Валентин Власов.

Участие в Чемпионате принимали 16 шахматисток из России и Белоруссии. Первое место заняла спортсменка из Смоленска Ксения Гончарова, бронза досталась участнице из Рязани Светлане Ларцевой.

«В прошлом году моя воспитанница Татьяна Коршакова заняла второе место по России среди девушек в своем возрасте. На Европу в 2019-м ездили, тогда заняли 4 место», - добавил тренер Валентин Власов.

Татьяна Коршакова является спортсменкой Центра спортивной подготовки Псковской области.