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Общество

Второй Рождественский фестиваль искусств пройдет в Пскове 12 января

12 января в Пскове в концертном зале Дома офицеров состоится второй Рождественский молодежный фестиваль искусств. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, начало гала-концерта победителей отборочных туров запланировано на 18:00. Всего в нем примут участие более 30 человек в возрасте от 15 до 30 лет - студенты Псковского областного колледжа искусств, Псковского государственного университета, ученики школ и лицеев Пскова, Струг Красных и Печорского района, представители паломнического центра Печор и творческие коллективы Пскова.

Участники фестиваля смогут продемонстрировать свои таланты в четырёх номинациях: инструментальная музыка, вокал, хореография, чтение поэзии и прозы. Оценивать их будет профессиональное жюри, в которое вошли игумен Свято-Успенского Псково-Печерского мужского монастыря, руководитель молодежного отдела Псковской епархии Августин (Заярный), создатель авторской вокальной школы, преподаватель вокала и мастер постановки голоса Лариса Дмитриева, преподаватель Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова, руководитель детско-юношеского ансамбля русских народных инструментов ДДТ «Калинка» и ансамбля «Лад» ПсковГУ Маргарита Самойлова, преподаватель Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова Людмила Масленникова, председатель предметно-методической комиссии «Хореографическое творчество Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова, художественный руководитель и главный балетмейстер заслуженного коллектива народного творчества России - Псковского русского народного хора Ирина Федорова.

Вход на мероприятие будет осуществляться по пригласительным билетам. Получить их все желающие могут в Псковском городском молодежном центре на улице Максима Горького, 15. Телефон для справок: 56-44-44.

Организаторами фестиваля выступают Псковский городской молодежный центр совместно с молодежным отделом Псковской епархии по благословению митрополита Псковского и Порховского Тихона.

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