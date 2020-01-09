Архиерейская Рождественская ёлка в пятый раз прошла в Великих Луках

15:18, 09 января 2020, ПАИ

7 января в Великолукском драматическом театре прошла архиерейская Рождественская елка. В мероприятии приняли участие 220 маленьких великолучан, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Великолукской епархии.

Концертную часть Рождественского праздника открыл хор воспитанников воскресной школы «Ковчег» центра духовного образования Великолукской епархии, он исполнил тропарь Рождеству Христову. После этого к участникам праздника обратился епископ Великолукский и Невельский Сергий. Он подчеркнул, что Рождество Христово не только объединяет православных христиан в прославлении Спасителя, но и созидает чувства радости, счастья и, конечно же, христианской любви. Архипастырь поздравил детей и их родителей с Рождеством Христовым и Новолетием, а также напутствовал ребят хорошо учиться, уважать и слушаться своих родителей.

Программу праздничного концерта продолжили выступления хора воспитанников воскресной школы «Ковчег», трио центра эстетического воспитания Великих Лук, детского хора «Колокольчики» хоровой студии «Лад», народного коллектива фольклорного ансамбля «Заряница», образцового художественного коллектива театра детской песни «Летний дождь», образцового ансамбля спортивно-бального танца «Созвездие и сольные выступления Маргариты Амирханян и Анастасии Марченко. Кроме того, зрители увидели хореографическую композицию «Мамочка» в исполнении Марии Глазычевой и её дочери Василисы. Поэтическую часть концерта составили выступления православной поэтессы Людмилы Скатовой, а также руководителя и участников студии «Образ»: Дмитрия Васильева, Ирины и Марины Письменовых и Екатерины Харитоновой.

Рождественский концерт провела актриса Великолукского драматического театра Елена Владимирова. В финале праздника все его участники вместе с хором воспитанников воскресной школы «Ковчег» исполнили песню «Рождество Христово», слова и музыку которой написал клирик Великолукской епархии иерей Димитрий Ласкин, аранжировка Татьяны Баязитовой. Затем торжество продолжилось игровой программой у Рождественской елки с Дедом Морозом, Снегурочкой, Зимушкой зимой и снеговичком. Двухчасовой детский праздник завершился вручением подарков.