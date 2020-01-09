0
20:12
В Острове сотрудники ГИБДД напомнили родителям и детям о безопасности на дорогах
17:27
Около 17 тысяч человек посетили экскурсии в Изборске в новогодние каникулы
16:50
Латвия не намерена претендовать на Пыталово
15:21
Ремонт двух мостов начался в Псковской области
14:12
Второй Рождественский фестиваль искусств пройдет в Пскове 12 января
12:46
Карантин введен из-за заболевания оспой овец и коз в Порховском районе
12:35
Средневековые ювелирные украшения нашли археологи в Пскове
Еще новости
Общество

Двое североафриканцев попытались незаконно попасть в Эстонию через Печоры

Две попытки незаконного пересечения государственной границы пресекли псковские пограничники на новогодних праздниках, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Так, 33-летний житель одной из стран Северной Африки узнавал в Печорах, как можно скрытно попасть Эстонию, однако местные жители сообщили о подозрительном мужчине пограничникам. Теперь ему грозит уголовная ответственность за покушение на незаконное пересечение государственной границы.

При аналогичных обстоятельствах задержали еще одного североафриканца в возрасте 24 лет, который собирался в Эстонию. Его оштрафовали и депортируют на родину.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Что вы знаете о снюсах?
Проголосовать >>>

В Острове сотрудники ГИБДД напомнили родителям и детям о безопасности на дорогах
09 января 2020
В Острове сотрудники ГИБДД напомнили родителям и детям о безопасности на дорогах
Около 17 тысяч человек посетили экскурсии в Изборске в новогодние каникулы
09 января 2020
Около 17 тысяч человек посетили экскурсии в Изборске в новогодние каникулы
Латвия не намерена претендовать на Пыталово
09 января 2020
Латвия не намерена претендовать на Пыталово
Ремонт двух мостов начался в Псковской области
09 января 2020
Ремонт двух мостов начался в Псковской области
Второй Рождественский фестиваль искусств пройдет в Пскове 12 января
09 января 2020
Второй Рождественский фестиваль искусств пройдет в Пскове 12 января
Карантин введен из-за заболевания оспой овец и коз в Порховском районе
09 января 2020
Карантин введен из-за заболевания оспой овец и коз в Порховском районе
Средневековые ювелирные украшения нашли археологи в Пскове
09 января 2020
Средневековые ювелирные украшения нашли археологи в Пскове
Почти 100 млн рублей направят на ремонт Рижского проспекта в Пскове
09 января 2020
Почти 100 млн рублей направят на ремонт Рижского проспекта в Пскове

Идет загрузка...