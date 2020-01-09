Двое североафриканцев попытались незаконно попасть в Эстонию через Печоры

16:07, 09 января 2020, ПАИ

Две попытки незаконного пересечения государственной границы пресекли псковские пограничники на новогодних праздниках, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Так, 33-летний житель одной из стран Северной Африки узнавал в Печорах, как можно скрытно попасть Эстонию, однако местные жители сообщили о подозрительном мужчине пограничникам. Теперь ему грозит уголовная ответственность за покушение на незаконное пересечение государственной границы.

При аналогичных обстоятельствах задержали еще одного североафриканца в возрасте 24 лет, который собирался в Эстонию. Его оштрафовали и депортируют на родину.