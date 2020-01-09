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Общество

Компания «Газпром газораспределение Псков» обеспечила бесперебойное газоснабжение в праздничные дни

Специалисты АО «Газпром газораспределение Псков» обеспечили стабильную работу газовых объектов и бесперебойное газоснабжение потребителей в Псковской области в период новогодних праздников. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании.

В первой декаде января система газоснабжения Псковской области работала в штатном режиме, сбоев, инцидентов и масштабных аварийных ситуаций, связанных с использованием газа в быту не было.  Аварийная служба 04 приняла 33 заявки, в семи случаях газовики устранили утечки газа. Один абонент в Псковском районе был отключен за самовольную замену проточного водонагревателя.

«В праздники аварийная газовая служба всегда находится в режиме повышенной готовности. Однако, стоит помнить, что ответственность лежит и на собственнике газоиспользующего оборудования. Во избежание аварийных ситуаций, он должен четко соблюдать технику безопасности при использовании газовых приборов, а при обнаружении запаха газа срочно вызывать специалистов по телефонам 04 или 112», – отметил начальник центральной диспетчерской службы АО «Газпром газораспределение Псков» Алексей Нестеров.

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