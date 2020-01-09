В Бежаницах завершен капитальный ремонт Центра культуры

17:47, 09 января 2020, ПАИ

Капитальный ремонт районного Центра культуры поселка Бежаницы завершен, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Работы проводились в рамках национального проекта «Культура». В здании заменили перекрытия, кровлю и окна. Кроме того, провели перепланировку и отделку помещений. Было также завершено устройство вентилируемого фасада, установлены перегородки и заменены коммуникации. Общая сумма финансирования превысила 11 млн рублей.

Ранее к Центру культуры был пристроен концертный зал, где проводятся основные праздники, творческие встречи и репетиции коллективов. Для проведения всех мероприятий этого оказалось недостаточно. В обновленном здании будут заниматься творческие группы всех возрастов.