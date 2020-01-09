Новогодние каникулы в Пскове прошли спокойно

17:53, 09 января 2020, ПАИ

В Пскове за время новогодних каникул не было зафиксировано чрезвычайных ситуаций, все праздничные концерты и гулянья прошли без серьезных происшествий. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета со ссылкой на комитет по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций администрации Пскова.

За новогодние праздники в Пскове произошли 43 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 5 человек. Также 6 января в подсобном помещении торгового центра «ПИК 60» произошло возгорание. Пожар удалось ликвидировать, погибших и пострадавших нет.

В праздники на контроле городских служб находились 33 аварийных отключения на коммунально-энергетических системах: 27 внутридомовых и 6 сетевых. Среди них были выявлены нарушения тепло-, водо- и электроснабжения. Аварийные ситуации на системах жизнеобеспечения устранялись в рабочем порядке.

По данным пресс-службы УМВД России по Псковской области, в новогоднюю ночь общественный порядок и безопасность псковичей обеспечивали около 150 полицейских и росгвардейцев. В это время не произошло никаких чрезвычайных происшествий и грубых нарушений общественного порядка. Кроме того, в Рождество правоохранительные органы обеспечивали безопасность во время проведения праздничных богослужений. За каждым храмом были закреплены руководители подразделений УМВД и территориальных органов на районном уровне. Каждый объект был обследован кинологами с применением служебно-розыскных собак, а во время ночных служб на территории храмов в усиленном режиме дежурили сотрудники полиции.

Охранять порядок в праздничные дни правоохранительным органам помогали дружинники. Всего за время праздничных мероприятий за порядком следили 150 народных дружинников. На места совершения правонарушений три раза были вызваны наряды полиции, составлены 3 протокола, по выявленным дружинниками правонарушениям. Сделаны 73 замечания за нарушения, связанные с распитием алкогольных напитков, проведены 65 профилактических бесед о недопустимости противоправного поведения, в том числе 7 бесед с несовершеннолетними.

За прошедшие выходные в Пскове были зарегистрированы 33 преступления. Среди административных правонарушений самыми распространенными стали появление в нетрезвом виде в общественных местах - были задержаны 5 таких граждан. Кроме того, за выходные были выявлены 14 нетрезвых водителей.