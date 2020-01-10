Земельные участки, здания и предприятие в Псковской области попали в федеральный план приватизации

10:13, 10 января 2020, ПАИ

В России утвердили прогноз приватизации федерального имущества на 2020-2022 годы. В список попали несколько объектов, расположенных в Псковской области. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Правительства за подписью премьер-министра Дмитрия Медведева.

В частности, в Псковской области планируется приватизировать Идрицкое дорожное эксплуатационное предприятие (поселок Идрица Себежского района). В настоящий момент собственником организации выступает Росимущество. Основная деятельность предприятия - эксплуатация автомобильных дорог и автомагистралей. Планируется, что в рамках приватизации будут реализованы все 100% акций предприятия.

Также запланирована приватизация двух земельных участков в Пскове на улице Дновской, 7: первый - общей площадью 1 тысяча 648 квадратных метров с комплексом строений, второй - 5 тысяч 630 квадратных метров с комплексом строений.

Приватизировать планируется и два земельных участках в Великих Луках на улице Малышева, 11. Первый - общей площадью 79 тысяч 564 квадратных метра со зданиями заготовительного цеха, дизельного цеха, колесного цеха, трансформаторной подстанции № 1, очистных сооружений, удаления старой краски, канализационно-насосной станции, второй - общей площадью 20 тысяч 191 квадратный метр со зданием цеха запасных частей.

Кроме того, будут приватизированы объекты недвижимого имущества в Себежском районе возле поселка Сосновый Бор, земельный участок в Кунье на улице Дзержинского, 102 площадью 1 тысяча 542,92 квадратных метров с административным зданием и производственным гаражом, земельный участок в Печорском районе в Лавровской волости площадью 38 тысяч 500 квадратных метров с объектами недвижимого имущества, земельный участок в Пскове на Садовом переулке, 8 площадью 1 тысяча 7 квадратных метров со складом, земельный участок площадью в Пскове на переулке Садовый, 5 площадью 955 квадратных метров со складом, нежилое помещение в Пскове на улице Советской, 49.