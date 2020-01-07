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Семь лет колонии получил житель Куньинского района за убийство сожительницы

Семь лет колонии строгого режима получил житель Куньинского района за убийство сожительницы. Об этом Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры муниципалитета.

В конце октября 2019 года житель деревни Ушицы вместе с сожительницей распивал спиртное, во время застолья они поссорились, подсудимый нанес подруге удар ножом в грудь. Потерпевшая скончалась на месте происшествия.

Суд признал подсудимого виновным и назначил наказание, учитывая смягчающие и отягчающие обстоятельства.

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