Семь лет колонии получил житель Куньинского района за убийство сожительницы

11:18, 10 января 2020, ПАИ

Семь лет колонии строгого режима получил житель Куньинского района за убийство сожительницы. Об этом Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры муниципалитета.

В конце октября 2019 года житель деревни Ушицы вместе с сожительницей распивал спиртное, во время застолья они поссорились, подсудимый нанес подруге удар ножом в грудь. Потерпевшая скончалась на месте происшествия.

Суд признал подсудимого виновным и назначил наказание, учитывая смягчающие и отягчающие обстоятельства.